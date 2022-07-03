بحرية الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق بحرية الاحتلال، الليلة، نيران أسلحتها الرشاشة، وقنابل الإنارة، تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح، أطلقت قنابل إنارة وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض البحر وأجبرتهم على الانسحاب.يشار إلى أن قوات الاحتلال تطارد الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة بشكل يومي، وتعتدي عليهم بشكل متواصل عبر إطلاق النار والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم وتدميرها واعتقالهم.