بعد فحصه مخبريًا.. أمريكا تعيد المقذوف الذي قتل "أبو عاقلة" للسلطة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مساء اليوم الأحد، إن "الجانب الأمريكي أعاد لنا المقذوف الذي قتل شيرين أبو عاقلة بعد فحصه مخبريًا".وأضاف الشلالدة لقناة (الجزيرة)، أنه تم إجراء كامل الفحوصات المخبرية للمقذوف الذي قتلت به أبو عاقلة، وذلك بعد يوم واحد من تسليمنا إياه.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت تضغط منذ عدة أسابيع على السلطة الوطنية الفلسطينية، لتسليم المقذوف؛ من أجل تحديد مصدر إطلاق النار.وقال الموقع: "هذا ما صرح به ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمركيين"، مضيفا: "البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية يتعرضان لضغوط سياسية من أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ للتحقيق في اغتيال شيرين ويطالبون بأن يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI التحقيق في الحادث".