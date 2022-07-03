شؤون فلسطينية

القناة الـ (12): إسرائيل ستقدم تسهيلات للسلطة بناءً على طلب الإدارة الأمريكية

القناة الـ (12): إسرائيل ستقدم تسهيلات للسلطة بناءً على طلب الإدارة الأمريكية
الرئيس الفلسطيني ونظيره الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الـ (13) الإسرائيلية، اليوم الأحد، "في الأيام الأخيرة صاغت مؤسسة الأمن حزمة من الإجراءات لصالح السلطة الفلسطينية، بناءً على طلب الإدارة الأمريكية قبل زيارة الرئيس بايدن".

وأضافت القناة أن الإدارة الأمريكية تدرك بأن "الوضع السياسي لا يسمح بإجراءات دراماتيكية، ومع ذلك كان هناك مطلب أمريكي واضح إعطاء شيء ما للسلطة، وبعد المناقشات تمت صياغة حزمة من الإجراءات تتضمن خطوتين رئيسيتين". 

وتابعت: "الأولى ستكون على شكل بيان من إسرائيل بأنها ملتزمة بالترويج السريع لتوفير تكنولوجيا G4 للسلطة، كما والخطوة الثانية هي السماح بوجود فلسطيني رمزي على معبر اللنبي".

وذكرت القناة أنه في المقابل قدمت إسرائيل مطالب، مثل تلقي الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، كما طالبت بوقف الدعوى المقدمة إلى لاهاي بشأن وفاة أبو عاقلة، وزيادة نشاط أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في المنطقتين A وB في الأيام المقبلة، سوف يتخذ لابيد قرارًا بشأن هذه المسألة.

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