شؤون فلسطينية

آلاف المواطنين في جنين يشيعون جثمان الشهيد كامل علاونة

آلاف المواطنين في جنين يشيعون جثمان الشهيد كامل علاونة
رام الله - دنيا الوطن
شيع آلاف المواطنين في محافظة جنين، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطالب في الثانوية العامة كامل عبد الله علاونة (18 عاما)، الذي ارتقى إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في بلدته جبع، جنوب المحافظة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، ومن ثم ألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمان نجلها، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ونعت حركة "فتح" شهيدها علاونة، فيما ألقيت عدة كلمات، منها كلمة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال التي تقدمت بالتعزية لعائلة الشهيد ووالده الأسير المحرر عبد الله علاونة ابن حركة "فتح"، واصلة تعازيها لجنين ومخيمها الصامد.

وأكد الناطق الإعلامي باسم إقليم "فتح" في جنين نصري حمامرة، وممثل حركة "فتح"- منطقة الشهيد زياد العامر ومخيم جنين وفعالياتها ضياء أبو رعد، السير على درب الشهداء، وشددا على أهمية الوحدة الوطنية من أجل التصدي للاحتلال وعدوانه.

بدوره، ألقى طارق علاونة، نيابة عن وزير التربية والتعليم وأسرة تربية قباطية، كلمة نعى فيها الشهيد علاونة، وندد باستهداف قوات الاحتلال لطلبة المدارس، داعيا أحرار العالم إلى الوقوف لجانب شعبنا الذي يتعرض لإرهاب وجرائم منظمة من قبل الاحتلال.  

والشهيد علاونة يحمل اسم شقيقه كامل الذي استشهد عام 2003، كما أن والده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

الرجوب: عمليات القتل والاعتداءات من قبل المستوطنين تأتي بشكل منظم وممنهج

الرجوب: عمليات القتل والاعتداءات من قبل المستوطنين تأتي بشكل منظم وممنهج

نقابة المحامين بالقدس تعلن التصعيد وتعلّق العمل غدًا الاثنين.. لهذا السبب

نقابة المحامين بالقدس تعلن التصعيد وتعلّق العمل غدًا الاثنين.. لهذا السبب

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تثمن دور جماهير الداخل بحماية الأقصى والدفاع عن القدس

"الهيئة الوطنية" تثمن دور جماهير الداخل بحماية الأقصى والدفاع عن القدس

الاحتلال يعلن تفاصيل تسهيلات أقرها للفلسطينيين في غزة والضفة الأيام المقبلة

الاحتلال يعلن تفاصيل تسهيلات أقرها للفلسطينيين في غزة والضفة الأيام المقبلة

جماهير غفيرة من جنين تشيع جثمان الشهيد كامل علاونة

جماهير غفيرة من جنين تشيع جثمان الشهيد كامل علاونة

&#34;الخارجية&#34;: نطالب الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين

"الخارجية": نطالب الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين

&#34;الميزان&#34; يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين

"الميزان" يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تثمن دور جماهير الداخل بحماية الأقصى والدفاع عن القدس

"الهيئة الوطنية" تثمن دور جماهير الداخل بحماية الأقصى والدفاع عن القدس

&#34;الميزان&#34; يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين

"الميزان" يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من القدس

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعي الشهيد كامل علاونة وتؤكد أن دماءه لن تذهب هدرًا

"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد كامل علاونة وتؤكد أن دماءه لن تذهب هدرًا

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

المجلس الوطني: انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز

المجلس الوطني: انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز

منوعات

ضجة في مصر حول تذاكر حفلة عمرو دياب في عيد الأضحى..وصلت لأسعار لا تُصدّق

ضجة في مصر حول تذاكر حفلة عمرو دياب في عيد الأضحى..وصلت لأسعار لا تُصدّق

الكشف عن هوية زوج نسرين طافش..وهذه هي صورته

الكشف عن هوية زوج نسرين طافش..وهذه هي صورته

شاهد: هاني شاكر يتلقّى هدية مميزة من الملك الأردني

شاهد: هاني شاكر يتلقّى هدية مميزة من الملك الأردني

شاهد: ترك كرة القدم..ديفيد بيكهام مُزارع في مزرعة لعسل النحل

شاهد: ترك كرة القدم..ديفيد بيكهام مُزارع في مزرعة لعسل النحل

ياسمين صبري: الزواج سُم قاتل

ياسمين صبري: الزواج سُم قاتل

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

عربي

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية