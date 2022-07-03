إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنأصيبت أربع مستوطِنات خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية، فيما واصلت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.وأعلنت مصادر محلية عن إصابة أربع مستوطِنات رشقاً بالحجارة بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتحطيم عدد من مركبات المستوطنين المنتشرة على الشوارع الاستيطانية التي تقضم أراضي الضفة المحتلة.وفي طولكرم، واعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على المزارع المسن مصطفى فقها (70 عامًا)، أثناء تواجده في أرضه في بلدة كفر اللبد، وعمله في أرضه الواقعة ما بين بلدته وقرية شوفة شرق طولكرم؛ وأسفر عن إصابته بكسور ورضوض في مختلف أنحاء جسده.وفي أريحا، أصيب الشاب عايد نايف كعابنة (25 عاما) برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتواجدين على حاجز "الحمرا" العسكري، شمال مدينة أريحا.وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتلى جنوده أسطح بعض المنازل القريبة من مدخل البلدة الرئيس، لمنع مرور جنازة المواطن صقر منعم أبو عياش، حيث أجبر الاحتلال المشيعين على مرور الجنازة من طريق فرعية.وأغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي بوابة المقبرة الرئيسية، وأبقت على باب صغير لمرور الجنازة إلى داخل المقبرة.وعمدت قوات الاحتلال الجمعة الماضية لمنع مرور جنازة أخرى في ذات البلدة، فيما يحاول الاحتلال منع مرور جنازات الفلسطينيين في بلدة بيت أمر منذ ثلاثة شهور.وفي سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال المواطن أحمد نايف علي كعابنة بوقف العمل بمنزله في منطقة العبادية شرق يطا، والذي يؤوي 10 افراد وتبلغ مساحته 120 مترا مربعاً.كما أخطرت قوات الاحتلال المواطن محمد خليل يوسف كعابنة بوقف العمل والبناء بمنزله في منطقة الخروعة، ويؤوي 10 أفراد ومساحته 140 مترا مربعا.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد عودة من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وشرعت قوات الاحتلال بتفتيش الشبان الداخلين إلى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وخاصة في الطرق المؤدية للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية.