دولي

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول مسيّرات (حزب الله) قرب منصة (كاريش)

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول مسيّرات (حزب الله) قرب منصة (كاريش)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان)، أن سلاح البحرية التابع لجيش الاحتلال، جمعوا شظايا الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، أمس السبت، قرب منصة الغاز (كاريش) على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ليتم فحصها لمعرفة ما إذا كانت قد جاءت من إيران.

وقالت القناة: "على الرغم من أن المسيّرات كانت غير مسلحة، إلا أنهم في مؤسسة الأمن يحاولون معرفة ما إذا كانت هذه محاولة لاختبار أنظمة سلاح الجو"، مضيفة: "وربما استعدادًا لمحاولة ضرب المنصة لاحقا".

وكان موقع (حزيت ميديا) الإسرائيلي، قد قال، في وقت سابق من اليوم الأحد: "إن الجيش الإسرائيلي يدرس الرد عسكريًا على حزب الله بعد إطلاقه طائرات بدون طيار فوق حقل (كاريش)".

وأثارت مصادر أمنية مخاوف من أن حزب الله، سيحاول في المرة القادمة إرسال موجة كبيرة من الطائرات بدون طيار، لأن عمليتها أرخص بكثير من عمليات الاعتراض الإسرائيلية.

وطرحت المصادر خيارًا آخر هو إرسال طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات ورغم أن مثل هذا الإجراء لا يشكل تهديدًا كبيرًا لآلات الحفر، لكنه سيفقد العاملين في الحفر الشعور في الأمن.

وفي ذات السياق، زعم المراسل العسكري للقناة 13 أور هيلر، أن الجيش كانت لديه معلومات مسبقة عن إقلاع طائرات مسيرة من لبنان وبناء عليه تم رفع حالة الجاهزية والاستعداد في سلاح الجو وسلاح البحرية لاعتراضها.

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