الرجوب: عمليات القتل والاعتداءات من قبل المستوطنين تأتي بشكل منظم وممنهج

رام الله - دنيا الوطنبحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأحد، في مدينة رام الله مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، طارق طايل، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.واطلع الرجوب خلال اللقاء السفير طايل على آخر التطورات السياسية في المنطقة، وما ويتعرض له أبناء شعبنا عامة من جرائم متواصلة من قبل الاحتلال والأسرى في المعتقلات من ظروف اعتقال غير إنسانية وإهمال طبي متعمد أسفر عن استشهاد عدد من الأسرى وآخرهم الأسيرة سعدية فرج الله.واستعرض توجهات القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والاستيطانية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، مؤكدا أن عمليات القتل والاعتداءات من قبل المستوطنين تأتي بشكل منظم وممنهج.من جانبه، أكد السفير المصري على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية.