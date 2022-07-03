شؤون فلسطينية

الرجوب: عمليات القتل والاعتداءات من قبل المستوطنين تأتي بشكل منظم وممنهج

الرجوب: عمليات القتل والاعتداءات من قبل المستوطنين تأتي بشكل منظم وممنهج
الرجوب مع السفير المصري
رام الله - دنيا الوطن
بحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأحد، في مدينة رام الله مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، طارق طايل، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

واطلع الرجوب خلال اللقاء السفير طايل على آخر التطورات السياسية في المنطقة، وما ويتعرض له أبناء شعبنا عامة من جرائم متواصلة من قبل الاحتلال والأسرى في المعتقلات من ظروف اعتقال غير إنسانية وإهمال طبي متعمد أسفر عن استشهاد عدد من الأسرى وآخرهم الأسيرة سعدية فرج الله.

واستعرض توجهات القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والاستيطانية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، مؤكدا أن عمليات القتل والاعتداءات من قبل المستوطنين تأتي بشكل منظم وممنهج.

من جانبه، أكد السفير المصري على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

آلاف المواطنين في جنين يشيعون جثمان الشهيد كامل علاونة

آلاف المواطنين في جنين يشيعون جثمان الشهيد كامل علاونة

إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

نقابة المحامين بالقدس تعلن التصعيد وتعلّق العمل غدًا الاثنين.. لهذا السبب

نقابة المحامين بالقدس تعلن التصعيد وتعلّق العمل غدًا الاثنين.. لهذا السبب

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تثمن دور جماهير الداخل بحماية الأقصى والدفاع عن القدس

"الهيئة الوطنية" تثمن دور جماهير الداخل بحماية الأقصى والدفاع عن القدس

الاحتلال يعلن تفاصيل تسهيلات أقرها للفلسطينيين في غزة والضفة الأيام المقبلة

الاحتلال يعلن تفاصيل تسهيلات أقرها للفلسطينيين في غزة والضفة الأيام المقبلة

جماهير غفيرة من جنين تشيع جثمان الشهيد كامل علاونة

جماهير غفيرة من جنين تشيع جثمان الشهيد كامل علاونة

&#34;الخارجية&#34;: نطالب الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين

"الخارجية": نطالب الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين

&#34;الميزان&#34; يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين

"الميزان" يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تثمن دور جماهير الداخل بحماية الأقصى والدفاع عن القدس

"الهيئة الوطنية" تثمن دور جماهير الداخل بحماية الأقصى والدفاع عن القدس

&#34;الميزان&#34; يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين

"الميزان" يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من القدس

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعي الشهيد كامل علاونة وتؤكد أن دماءه لن تذهب هدرًا

"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد كامل علاونة وتؤكد أن دماءه لن تذهب هدرًا

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

المجلس الوطني: انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز

المجلس الوطني: انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز

منوعات

ضجة في مصر حول تذاكر حفلة عمرو دياب في عيد الأضحى..وصلت لأسعار لا تُصدّق

ضجة في مصر حول تذاكر حفلة عمرو دياب في عيد الأضحى..وصلت لأسعار لا تُصدّق

الكشف عن هوية زوج نسرين طافش..وهذه هي صورته

الكشف عن هوية زوج نسرين طافش..وهذه هي صورته

شاهد: هاني شاكر يتلقّى هدية مميزة من الملك الأردني

شاهد: هاني شاكر يتلقّى هدية مميزة من الملك الأردني

شاهد: ترك كرة القدم..ديفيد بيكهام مُزارع في مزرعة لعسل النحل

شاهد: ترك كرة القدم..ديفيد بيكهام مُزارع في مزرعة لعسل النحل

ياسمين صبري: الزواج سُم قاتل

ياسمين صبري: الزواج سُم قاتل

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

عربي

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية