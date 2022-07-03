نقابة المحامين بالقدس تعلن التصعيد وتعلّق العمل غدًا الاثنين.. لهذا السبب



كما أعلنت في بيان لها، اليوم الأحد، الاعتصام السلمي بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله يوم الثلاثاء، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن ثم التوجه بمسيرة سليمة نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس ودعوة المواطنين للمشاركة بالاعتصام والمسيرة، وسيتخذ المجلس ما يلزم من خطوات لإنجاح هذه الفعالية.



وذكرت النقابة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في مقرها مركز القدس مدينة رام الله، يوم الاثنين، الساعة الواحدة ظهرا، مضيفة أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة المحامين التصعيد النقابي وتعليق العمل غدا الاثنين، أمام المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل.وأضافت النقابة: "بما يشمل التصعيد عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة واخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية، بعد استنفاذ كافة الفرص لأخذ الملاحظات على القرار بقانون التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية".