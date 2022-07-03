شؤون فلسطينية

"الهيئة الوطنية" تثمن دور جماهير الداخل بحماية الأقصى والدفاع عن القدس

"الهيئة الوطنية" تثمن دور جماهير الداخل بحماية الأقصى والدفاع عن القدس
المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل، دعوات العديد من الأحزاب السياسية والمؤسسات والهيئات والشخصيات الوطنية الرامية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط به؛ خاصة خلال العشرة الأواخر من ذي الحجة.

وقالت: "هدف الدعوات إفشال هجمات المستوطنين والمتطرفين الصهاينة الرامية إلى تنفيذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى والاستمرار بأعمال الحفر الذي يهدد وجود المسجد ويهدف لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه".

وأكدت الهيئة على أهمية التواجد الجماهيري وتفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة هجمات اليمين المتطرف المدعوم من قبل حكومة الاحتلال، وأكدت الهيئة على قدرة شعبنا على إفشال مخططات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين كما أفشل مؤمرات عديدة سابقة.

وشددت على وقوفها إلى جانب شعبنا في الداخل من أجل مواجهة مخططات الاحتلال المتمثلة في مصادرة الأراضي وهدم القرى والاعتقالات بما في ذلك الاعتقال الإداري وفرض الإقامة الجبرية على الفاعلين والنشطاء.

وأكدت الهيئة على ضرورة تعزيز وحدة شعبنا الميدانية عبر المقاومة الشعبية من أجل صيانة حقوق شعبنا من مخططات ومؤامرات الاحتلال.

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