الاحتلال يعلن تفاصيل تسهيلات أقرها للفلسطينيين في غزة والضفة الأيام المقبلة





وأكد بأنه لن يُسمح بمغادرتهم لغزة باتجاه القدس، إلا من خلال خدمات السفريات المرتبة والخاضعة للمراقبة من معبر بيت حانون/ إيرز إلى القدس وإيابًا".



وفيما يتعلق بسكان الضفة الغربية، فقد أعلن المنسق، عن 500 حصة تصريح زيارات عائلية لأفراد العائلة من درجة القرابة الأولى فقط، إلى إسرائيل.



وأردف: "كما وهناك حصة 500 تصريح سفر للخارج عن طريق مطار بن غوريون الدولي، وحصة 200 تصريح لزيارة مدينة إيلات".



رام الله - دنيا الوطنأعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن سلسلة إجراءات لصالح سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.ووفق تصريح لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، فإنه من ضمن الإجراءات منح حصة 400 تصريح زيارة إلى القدس؛ لأجل الرجال الذين تزيد أعمارهم عن (55 عاماً)، والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن (50 عاماً)..