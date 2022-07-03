جماهير غفيرة من جنين تشيع جثمان الشهيد كامل علاونة

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة من محافظة جنين، اليوم الأحد، جثمان الشهيد كامل عبد الله علاونة (18 عاماً)، والذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين.وألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمان ابنها، وجابت مسيرة التشييع شوارع جنين، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام والرد على جرائم الاحتلال.وسجلت محافظة جنين، منذ بداية العام ارتقاء 28 شهيداً، لتوثق أيقونة المقاومة في الضفة الغربية، تاريخا حافلا بالجهاد والشهداء والصمود والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وتقدم ثلة من الشهداء دفاعا عن أرض فلسطين.