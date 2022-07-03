"الميزان" يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إنه "ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار دولة الاحتلال في إنكار أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما قواعد معاملة المعتقلين، والتي تفرض على الدولة الحاجزة اتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي من شأنها حماية ورعاية المعتقلين على المستويات الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها".





وأضاف المركز: "وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد توفيت المعتقلة سعدية سالم رضوان فرج الله "مطر" (64 عاماً)، من سكان بلدة إذنا في محافظة الخليل، وذلك بعد أن فقدت وعيها في سجن الدامون الإسرائيلي، ما يشير إلى أن الوفاة بسبب الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بشكل منظم بحق المعتقلين".





وأشارت الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700)، وذلك حتّى نهاية شهر أيار/ مايو 2022م، من بينهم (32) سيدة، ونحو (170) قاصر، و(640) معتقلاً إدارياً من بينهم سيدتين وطفل.





وعبر المركز عن استنكاره الشديد لسياسة الاعتقال التعسفي وخاصة ما يسمى بالاعتقال الإداري، وجملة الانتهاكات التي تمس بحقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين، فإنه يطالب بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلة فرج الله، ومراجعة نظام الرعاية الصحية الخاص بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي.





وجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل لضمان احترام سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما وقف الاعتقال التعسفي واحترام جملة حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين.



رام الله - دنيا الوطن