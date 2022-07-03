أول تعقيب لحركة (حماس) على استشهاد الشاب كامل علاونة بجنين

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على استشهاد الشاب كامل علاونة في وقت سابق من اليوم الأحد، متأثراً بجراح اصيب بها برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت أمس السبت، في بلدة جبع بجنين.ونعت الحركة في بيان لها، الشهيد كامل عبد الله علاونة (19 عاما)، مؤكدة أنه لحق بشقيقه كامل، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال عملية نفذها في عام 2003.وقالت الحركة: "نعزّي عائلة الشهيد ووالده الأسير المحرّر عبد الله علاونة، ونحيّي جنين ومخيمها الصامد وهي تقدم الشهيد تلو الشهيد على طريق الحرية والانعتاق من الاحتلال، كما نشدّ على أيدي مقاومينا الأبطال في الضفة الأبية والقدس المحتلة، لضرب أهداف الاحتلال بكل قوة، فدماء شهدائنا ليست رخيصة، والعدو لا بد أن يدفع الثمن غالياً من دماء جنوده ومستوطنيه".