شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد كامل علاونة وتؤكد أن دماءه لن تذهب هدرًا

"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد كامل علاونة وتؤكد أن دماءه لن تذهب هدرًا
الشهيد كامل علاونة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (المقاومة الشعبية) في فلسطين: "نزف إلى الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى الشهيد كامل عبد الله علاونة، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال والتي أصيب بها أمس السبت خلال مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبع بمحافظة جنين".

وأضافت الحركة: "وإننا إذ نزف الشهيد علاونة لنؤكد أن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، والعدو سيدفع الثمن غالياً، كما وندعو كافة المجاهدين من كافة الفصائل المسلحة بالضفة الغربية للتوحد وللرد على هذه الجرائم".

وأكدت استمرارها على نهج الشهداء البررة، ثابتين على درب الجهاد والمقاومة حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية.

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