بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الاثنين.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة التاسعة والعاشرة، والمتأخرين من كشف المسافرين رقم (2022/26)، بالإضافة الى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 8 من صباح غدٍ الاثنين في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.ودعت الهيئة، كل مسافر إحضار بطاقة الهوية الخاصة به، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.