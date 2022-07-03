المجلس الوطني: انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز





وقد انتخبت الشبكة، نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل كنائب لرئيس الشبكة.



وقالت الشبكة: إن "المجلس الوطني الفلسطيني يشكر لأذربيجان استضافتها الوفد الفلسطيني، ويعتبر أن هذا الانتخاب هو انجاز وطني هام ويشكل دعماً حقيقياً للشعب الفلسطيني وتقديراً لنضاله ومقاومته من أجل الخلاص من الاحتلال، وأيضاً دعماً لحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية بعدوان عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194".



وأضافت: "كما أن هذا الانجاز بانتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز هو محط تقدير شعبنا الفلسطيني، وما كان ليحصل لولا الصمود الفلسطيني الباسل في مواجهة الاحتلال وممارساته اليومية، ولولا تضحيات الشهداء والأسرى وعدالة القضية الفلسطينية المدعومة من جميع أحرار العالم".



وشارك الوفد الفلسطيني بفعالية في أعمال الجلسات وقدم العديد من المقترحات والتوصيات حول القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني، داعياً لإدراج القضية الفلسطينية كنقطة مركزية وثابتة على جدول أعمال مؤتمرات الشبكة القادمة، كما أجرى الوفد العديد من اللقاءات السياسية مع رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.









رام الله - دنيا الوطناختتمت الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز مؤتمرها الذي عقد في أذربيجان تحت عنوان "دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة"، بمشاركة عدد واسع من رؤساء وأعضاء البرلمانات.