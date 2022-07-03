الصحة تعلن تطورات الحالة الوبائية في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين من 25 حزيران/ يونيو، حتى 2 تموز/ يوليو 2022.وأعلنت الوزارة، في تقريرها الذي نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية، فيما لم تسجل اي حالة في قطاع غزة او في مدينة القدس المحتلة.وفيما يتعلق بالإصابات، فقد أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1667 إصابة جديدة في الضفة الغربية، و50 في قطاع غزة، و920 في مدينة القدس المحتلة.وحول عدد المتعافين، أكدت وزارة الصحة، أنها سجلت في الضفة الغربية 759 حالة، فيما سجلت في قطاع غزة 23 حالة، وفي مدينة القدس 380 حالة تعافٍ.في السياق ذاته، أوضحت الوزارة في تقريرها، أن عدد الحالات التي تعالج في المستشفيات، بلغ 32، وفي العناية المكثفة ثلاث حالات، ولم تسجيل أي حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الفحوصات 7046، باستثناء مدينة القدس.