مجدلاني يؤكد ضرورة استنهاض العلاقات العربية لإعادة الثقة لدور ومكانة المؤتمر القومي العربي





ودعا مجدلاني لتكريس الخطاب العربي الموحد في مواجهة كافة المشاريع المشبوهة التي تستهدف النيل من القضية الفلسطينية من خلال التطبيع وهرولة بعض الأنظمة الرسمية لإقامة علاقات التطبيع مع دولة الاحتلال في خرق فاضح لقرارات الاجماع العربي.



جاء ذلك خلال برقية لحمدين صباحي لانتخابه أميناً عاماً للمؤتمر القومي العربي، وذلك خلال انعقاد أعمال المؤتمر في بيروت مؤخراً.





وقال مجدلاني: "إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ننظر باهتمام خاص نحو تطوير العمل العربي الموحد من خلال المؤتمر القومي العربي، والجبهة على أتم الاستعداد لكافة أشكال التعاون والمشاركة الفاعلة في فعاليات ولقاءات وبرامج المؤتمر للعمل معاً في إطار تطوير العمل العربي وتجميع كافة الجهود في جبهة عربية مشاركة لمواجهة التطبيع والدفاع عن حقوق ومصالح ومنجزات الشعوب العربية".

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، ضرورة استنهاض العلاقات العربية بين كافة الأحزاب والمنظمات الشعبية والشخصيات الاعتبارية العربية لإعادة الثقة مجدداً لدور ومكانة المؤتمر القومي العربي ومسؤولياته القومية اتجاه قضايانا العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.