عباس زكي: غياب الضمير الإنساني لدى بعض الدول يشجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم





وأكد أن سكوت المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية وكذلك غياب الضمير الإنساني عند بعض الدول التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.





وأعرب زكي عن أمله بتحرك المجتمع الدولي لاتخاذ قرار أممي لحماية شعبنا من تغول الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه واعداماته الميدانية لأبناء شعبنا على الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة.



وأضاف زكي: "قد تعمدت مصلحة السجون الإسرائيلية الإهمال الطبي ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة، وعلى الجمعيات الحقوقية المحلية والعربية والدولية أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد سلطات الاحتلال التي لا تعير اهتماما للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وبخاصة الأسرى في معتقلاتها".