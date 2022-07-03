شؤون فلسطينية

"الوطني": انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز إنجاز وطني هام

"الوطني": انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز إنجاز وطني هام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز مؤتمرها الذي عقد في اذربيجان تحت عنوان "دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة"، بمشاركة عدد واسع من رؤساء وأعضاء البرلمانات. 

وقد انتخبت "الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز" نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل كنائب لرئيس الشبكة.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن المجلس الوطني الفلسطيني يشكر لأذربيجان استضافتها الوفد الفلسطيني، ويعتبر ان هذا الانتخاب هو انجاز وطني هام ويشكل دعماً حقيقياً للشعب الفلسطيني وتقديراً لنضاله ومقاومته من أجل الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وأيضاً دعماً لحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية بعدوان عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194.

ويضيف البيان: أن هذا الإنجاز بانتخاب فلسطين نائباً لرئيس "الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز" هو محط تقدير شعبنا الفلسطيني، وما كان ليحصل لولا الصمود الفلسطيني الباسل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اليومية، ولولا تضحيات الشهداء والأسرى وعدالة القضية الفلسطينية المدعومة من جميع احرار العالم.

وشارك الوفد الفلسطيني بفعالية في أعمال الجلسات وقدم العديد من المقترحات والتوصيات حول القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني، داعياً لإدراج القضية الفلسطينية كنقطة مركزية وثابتة على جدول أعمال مؤتمرات الشبكة القادمة. كما اجرى الوفد العديد من اللقاءات السياسية مع رؤساء واعضاء الوفود المشاركة.

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