هل سترد إسرائيل على مسيّرات (حزب الله) قرب منصة (كاريش)؟

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (حزيت ميديا) الإسرائيلي، اليوم الأحد: "إن الجيش الإسرائيلي يدرس الرد عسكريًا على حزب الله بعد إطلاقه طائرات بدون طيار فوق حقل (كاريش)".وأثارت مصادر أمنية مخاوف من أن حزب الله، سيحاول في المرة القادمة إرسال موجة كبيرة من الطائرات بدون طيار، لأن عمليتها أرخص بكثير من عمليات الاعتراض الإسرائيلية.وطرحت المصادر خيارًا آخر هو إرسال طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات ورغم أن مثل هذا الإجراء لا يشكل تهديدًا كبيرًا لآلات الحفر، لكنه سيفقد العاملين في الحفر الشعور في الأمن.وفي ذات السياق، زعم المراسل العسكري للقناة 13 أور هيلر، أن الجيش كانت لديه معلومات مسبقة عن إقلاع طائرات مسيرة من لبنان وبناء عليه تم رفع حالة الجاهزية والاستعداد في سلاح الجو وسلاح البحرية لاعتراضها.