حمادة يدعو إلى ديمومة الرباط في الأقصى والاحتشاد في ساحاته

رام الله - دنيا الوطندعا الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة من يستطيع الوصول للأقصى إلى ديمومة الرباط والثبات والاحتشاد في ساحات الأقصى من أجل إعاقة مخططات الاحتلال بحق القدس والاقصى.وحمّل حمادة الاحتلال مسؤولية ما سيتعرض له المسجد الأقصى من أذى بفعل الحفريات التي تهدد أساساته.وأكد على أن المقاومة على جاهزية لمواصلة مشوارها من أجل قطع يد الاحتلال عن الأقصى.وشاركت أعداد كبيرة من المواطنين من القدس والداخل المحتل في الاعتكاف بالمسجد الأقصى المبارك في العشر الأوائل من ذي الحجة.وتتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية، للاعتكاف في المسجد الأقصى، في العشر الأوائل من ذي الحجة، تصديا لمخططات التهويد الاستيطانية، التي يحاول الاحتلال فرضها على المقدسات الإسلامية.وبدأ مئات المواطنين بالاعتكاف في المسجد الأقصى، التي يحاول الاحتلال فرضها على المقدسات الإسلامية.