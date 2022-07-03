شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تكشف عن سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية للمعتقلين الموقوفين داخل مركز توقيف "الجلمة"

هيئة الأسرى تكشف عن سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية للمعتقلين الموقوفين داخل مركز توقيف "الجلمة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأحد، عن سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية للمعتقلين الموقوفين داخل مركز توقيف "الجلمة".

وأوضحت الهيئة أن إدارة "الجلمة" تحتجز الأسرى داخل أقسام ضيقة للغاية، حيث لا يوجد في الغرف أسرة كافية لعدد الأسرى، ومعظمهم يفترشون الأرض بسبب الاكتظاظ داخل الغرف، كما تحرمهم الإدارة  من الخروج لساحة "الفورة"  والتعرض لأشعة الشمس، وتعمد إبقائهم طوال الوقت داخل الأقسام التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، وخلال تواجد الأسير "بالجلمة" يُحرم من زيارة ذويه.

ولا بد من الإشارة بأن الطاقم القانوني في الهيئة تقدم بالتماس لمحكمة الاحتلال للمطالبة بنقل هؤلاء الأسرى الموقوفين من "الجلمة" إلى الأقسام العامة في السجون بأسرع وقت ممكن، لكن سلطات الاحتلال تتذرع  بحجة الاكتظاظ داخل السجون المركزية وتماطل بنقلهم.

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