نقيب السائقين بغزة لـ "دنيا الوطن": سنتبع إجراءات تصعيدية حال عدم الاستجابة لمطالبنا

خاص دنيا الوطن- مدلين خلة

أكد نقيب السائقين، بغزة، رزق خلف، أنه جرى اليوم لقاء مع بعض الممثلين عن النقابيين عن جميع المحافظات، حيث تم رفع مطالبهم للنقابة والاستماع لشكواهم.وقال خلف في حديثه لـ"دنيا الوطن":" تم الاتفاق على بعض الأمور الخاصة بارتفاع أسعار المحروقات وذلك لتفادي أي ضرر يعود على السائقين".وأضاف "سنتبع مع قضية ارتفاع أسعار كما فعلنا في تخفيض ترخيص السيارات العمومي للسائقين حيث سيتم الحديث عن ارتفاع في أسعار الوقود والبنزين وليس عن تسعيرة فقط".وأوضح أن النقابة ستطالب بمنع سيارات الملاكي من العمل على الخط، وتخفيض كبير على الضرائب أو إعفاء تام، ودعم لسيارات العمومي بشكل خاص وهذا من أهم المطالب التي يجب أن تنفذ ويعمل عليها.وشدد على وجود مطالبات بتعديل التسعيرة المعمول فيها حاليا في ظل ارتفاع أسعار الوقود وإعفاء الضرائب والالتزام بتطبيق السياسة العامة بعد التعديل.وأشار إلى أن هذه مطالب حقوقية واضحة وعادلة للسائقين، مؤكداً أن النقابة ستباشر بتفعيلها والمطالبة فيها من خلال المؤسسات الإعلامية والتواصل مع جهات الاختصاص وبحث متطلبات السائقين وبناء على ذلك سيتم القيام بإجراءات تصعيدية سنعلن عنها في حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا.