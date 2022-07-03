استشهاد الشاب كامل علاونة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

وقال د. معتز علاونة شقيق الشهيد إن كامل أصيب برصاص الاحتلال في البطن واليد اليمنى، أدى لتهتك الكبد والأمعاء وقطع في الشريان الرئيسي في يده.



وأوضح أن كامل أصيب بنزيف حاد، وحاول الأطباء في مستشفى ابن سينا في جنين السيطرة على حالته إلا أن وضعه الصحي كان صعباً جداً.



وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، أن الشاب كامل علاونة أصيب في البطن واليد بجروح خطيرة خلال مواجهات وقعت في بلدة جبع بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.











رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأحد، باستشهاد الشاب كامل عبد الله علاونة 18 عاماً من بلدة جبع في جنين متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس.