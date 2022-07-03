لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية طولكرم تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة (20 سنة)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي محمد رسول وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي طارق عطية حكماً بإدانة المتهم (م،ش) بتهمة السرقة سنداً لأحكام المادة 404/1 بدلالة المادة 101 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة، ونظرا لكون المدان حكم عليه من السابق خلال أخر 10 سنوات بعدة جنايات سرقة وعاد إلى ذات الفعل فان المحكمة تقرر تضعيف العقوبة بحقه لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 20 سنة.وفي قضية ثانية أدانت ذات الهيئة المتهم (ج،ج) بتهمة السرقة سنداً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة .جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ مصطفى سليط وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.