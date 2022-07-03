شؤون فلسطينية

لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية طولكرم تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة (20 سنة)

لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية طولكرم تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة (20 سنة)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي محمد رسول وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي طارق عطية حكماً بإدانة المتهم (م،ش) بتهمة السرقة سنداً لأحكام المادة 404/1 بدلالة المادة 101 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة، ونظرا لكون المدان حكم عليه من السابق خلال أخر 10 سنوات بعدة جنايات سرقة وعاد إلى ذات الفعل فان المحكمة تقرر تضعيف العقوبة بحقه لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 20 سنة.

وفي قضية ثانية أدانت ذات الهيئة المتهم (ج،ج) بتهمة السرقة سنداً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة .

جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ مصطفى سليط وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تحاول فرض أولوياتها السياسية بعيدا عن حقوق شعبنا استكمالا لضم الضفة الغربية

"الخارجية": إسرائيل تحاول فرض أولوياتها السياسية بعيدا عن حقوق شعبنا استكمالا لضم الضفة الغربية

طالع الرابط.. &#34;العمل&#34; بغزة تعيد فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح داخل أراضي الـ48

طالع الرابط.. "العمل" بغزة تعيد فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح داخل أراضي الـ48

الإعلام المجتمعي يختتم المخيم التدريبي &#34;احترمها&#34; لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

الإعلام المجتمعي يختتم المخيم التدريبي "احترمها" لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

جيش الاحتلال: هكذا نفذت حماس عشرات المحاولات لاختراق هواتف الجنود

جيش الاحتلال: هكذا نفذت حماس عشرات المحاولات لاختراق هواتف الجنود

شركة كهرباء غزة تصدر تنويهاً بشأن &#34;خط 8&#34; المغذي لمحافظة خانيونس

شركة كهرباء غزة تصدر تنويهاً بشأن "خط 8" المغذي لمحافظة خانيونس

رئيس نقابة محطات الوقود بالضفة: الساعات القدمة ستشهد انفراجة بمحطات تعبئة البنزين

رئيس نقابة محطات الوقود بالضفة: الساعات القدمة ستشهد انفراجة بمحطات تعبئة البنزين

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية طولكرم تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة (20 سنة)

لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية طولكرم تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة (20 سنة)

الإعلام المجتمعي يختتم المخيم التدريبي &#34;احترمها&#34; لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

الإعلام المجتمعي يختتم المخيم التدريبي "احترمها" لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر

"العربية الفلسطينية" تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر

&#34;النضال الشعبي&#34;: استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

"النضال الشعبي": استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة

غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة

المرور: إصابتان في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور: إصابتان في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الأردني في لبنان

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الأردني في لبنان

منوعات

الكشف عن هوية زوج نسرين طافش..وهذه هي صورته

الكشف عن هوية زوج نسرين طافش..وهذه هي صورته

شاهد: هاني شاكر يتلقّى هدية مميزة من الملك الأردني

شاهد: هاني شاكر يتلقّى هدية مميزة من الملك الأردني

شاهد: ترك كرة القدم..ديفيد بيكهام مُزارع في مزرعة لعسل النحل

شاهد: ترك كرة القدم..ديفيد بيكهام مُزارع في مزرعة لعسل النحل

ياسمين صبري: الزواج سُم قاتل

ياسمين صبري: الزواج سُم قاتل

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

عربي

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية