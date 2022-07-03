عاجل

  • وزير الداخلية الأردني: التحقيق أكد أن هناك ترهل وإهمال في شركة ميناء العقبة

عربي

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع
ائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو
رام الله - دنيا الوطن
استنكر نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، اليوم الاحد، الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع.

جاء حديثه، بمناسبة التوقيع على وثيقة وقف العدائيات بين القبائل العربية وقبيلة المساليت غير العربية.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) اتهم دقلو "بعض المخربين أصحاب الأجندات بمنع تدخل قوات الدعم السريع لوقف العنف والقتال الذي تعرضت له المحلية في الشهور السابقة".

وأكد أن قوات الدعم السريع تنضوي تحت إمرة القوات المسلحة، وتضم عناصر تنتمي إلى أكثر من 100 قبيلة، داعيا المواطنين إلى القبول بعضهم بعضا ونبذ الجهوية والقبلية والعنصرية، وتسليم المجرمين من الطرفين، والاعتراف بأن المجرم لا قبيلة له، والمساعدة في الكشف عنه وتسليمه للشرطة.

وسعى نائب رئيس مجلس السيادة السوادني، خلال زيارته إلى دارفور، إلى إزالة التوتر الذي كان سائدا في المحلية بعد الأحداث الدامية التي أدت إلى إزهاق كثير من الأرواح.

أخبار ذات صلة

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

لبنان: وزير الخارجية يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في أيلول

لبنان: وزير الخارجية يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في أيلول

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الوطني&#34;: انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز إنجاز وطني هام

"الوطني": انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز إنجاز وطني هام

حمادة يدعو إلى ديمومة الرباط في الأقصى والاحتشاد في ساحاته

حمادة يدعو إلى ديمومة الرباط في الأقصى والاحتشاد في ساحاته

هيئة الأسرى تكشف عن سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية للمعتقلين الموقوفين داخل مركز توقيف &#34;الجلمة&#34;

هيئة الأسرى تكشف عن سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية للمعتقلين الموقوفين داخل مركز توقيف "الجلمة"

لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية طولكرم تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة (20 سنة)

لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية طولكرم تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة (20 سنة)

الإعلام المجتمعي يختتم المخيم التدريبي &#34;احترمها&#34; لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

الإعلام المجتمعي يختتم المخيم التدريبي "احترمها" لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر

"العربية الفلسطينية" تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر

&#34;النضال الشعبي&#34;: استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

"النضال الشعبي": استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

منوعات

ضجة في مصر حول تذاكر حفلة عمرو دياب في عيد الأضحى..وصلت لأسعار لا تُصدّق

ضجة في مصر حول تذاكر حفلة عمرو دياب في عيد الأضحى..وصلت لأسعار لا تُصدّق

الكشف عن هوية زوج نسرين طافش..وهذه هي صورته

الكشف عن هوية زوج نسرين طافش..وهذه هي صورته

شاهد: هاني شاكر يتلقّى هدية مميزة من الملك الأردني

شاهد: هاني شاكر يتلقّى هدية مميزة من الملك الأردني

شاهد: ترك كرة القدم..ديفيد بيكهام مُزارع في مزرعة لعسل النحل

شاهد: ترك كرة القدم..ديفيد بيكهام مُزارع في مزرعة لعسل النحل

ياسمين صبري: الزواج سُم قاتل

ياسمين صبري: الزواج سُم قاتل

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

عربي

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية