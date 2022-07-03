طالع الرابط.. "العمل" بغزة تعيد فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح داخل أراضي الـ48



وأكدت خلال الصريح أن هذه هي الفرصة الأخيرة للراغبين في التسجيل للحصول على فرصة عمل بالداخل المحتل، ولن يتم فتح الرابط مرة أخرى.

ونوّهت الوزارة أن إعادة فتح التسجيل سيكون بشكل استثنائي ابتداء من اليوم الأحد 3/7/2022، الساعة الثانية مساءً، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 5/7/2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً.