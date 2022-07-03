شؤون فلسطينية

الإعلام المجتمعي يختتم المخيم التدريبي "احترمها" لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

الإعلام المجتمعي يختتم المخيم التدريبي "احترمها" لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة
رام الله - دنيا الوطن
اختتم مركز الإعلام المجتمعي CMC المخيم التدريبي للشباب من كلا الجنسين “احترمها”، بمشاركة 25 من طلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ضمن أنشطة مشروع “تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية – احترمها″، الذي ينفذه مركز الإعلام المجتمعي للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع مؤسسة هينريش بل الألمانية.

ويهدف مشروع “احترمها” إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة والمساواة في المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة من خلال رفع وعي طلبة الجامعات والأكاديميين/ات بحقوق المرأة، وتمكين الأكاديميات ومأسسة هيئة الأكاديميات الفلسطينيات التي تم تشكيلها قبل أكثر من عامين؛ بهدف خلق جسم نسوي مستقل قادر على الدفاع عن حقوق الأكاديميات وتمثيلهن في المجالات المختلفة.

وركّز التدريب الذي تم تنفيذه على مدار 5 أيام متواصلة بواقع 25 ساعة تدريبية على تطوير معارف وقدرات المشاركين/ات حول حقوق الإنسان، والشرعة الدولية، وحقوق المرأة الفلسطينية في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية، إلى جانب مفاهيم النوع الاجتماعي، وأسسه ومرتكزاته، والأدوار والحاجات المرتبطة به. كما تعرّف المشاركون/ات على أساسيات ومهارات تدريب المدربين، وأهدافه، ومبادئه، والأسس النظرية لعملية التعلم لدى الكبار، ودورة حياة التدريب، والأدوات والأساليب المستخدمة في عملية التدريب، والتخطيط والتنظيم للتدريب، وإدارته.

وفي سياق متصل قالت إيمان زعرب، منسقة مشروع “تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية – احترمها 2"، أن المشاركون/ات سيعملون خلال المرحلة القادمة على رفع الوعي المجتمعي حول حقوق المرأة في القوانين المحلية والدولية، ومفاهيم النوع الاجتماعي والأدوار والحاجات المتعلقة به من خلال تيسير مجموعة ورش توعية لأقرانهم الطلاب والطالبات.

وعن انطباعات المشاركين/ات عن المخيم التدريبي، يقول المشارك محمد الدحدوح "نحن كطلبة إعلام نحتاج هذا النوع من التدريبات؛ لأنها تركز على أمور مهمة ترتبط بتطور المجتمع على صعيد المساواة الجندرية، والقضايا الأخرى التي تخص حقوق النساء وتساهم في نهضة المجتمع وتعزيز دورهن في كافة المجالات" أما المشاركة بسمة عواد فتقول "تدريب مثمر، أرى أننا محظوظون بهذه الفرصة التي عززت معلوماتنا السابقة، وعرفتنا على معارف جديدة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والنوع الاجتماعي، وفتحت مجال للنقاش لجعل أفكارنا وآرائنا أكثر مرونة".

من الجدير بالذكر أن المشاركون/ات في مخيم احترمها التدريبي هم من الجامعات التي وقع مركز الإعلام المجتمعي معها مذكرة تفاهم قبل عام، تنص على دعم جهود تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية والمساهمة في إثرائها. وهي جامعة الأقصى، وجامعة فلسطين، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسراء، وكلية فلسطين التقنية، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة غزة، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

يُشار إلى أن مركز الإعلام المجتمعي قد نفذ ضمن أنشطة مشروع احترمها (2) تدريب حول مهارات التشبيك والتسويق الرقمي للأكاديميات، ونظم سلسلة زيارات تعريف وتشبيك للمؤسسات الأهلية بمشاركة اللجنة التحضيرية لهيئة الأكاديميات الفلسطينيات PAC، وعقد أيضاً سلسلة من جلسات النقاش في جامعات الأزهر والأقصى وفلسطين حول حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديميات، ونفذ جلستين حواريتين للصحافيين/ات وسفراء حقوق المرأة لدى CMC؛ بهدف مناقشة أهم قضايا المرأة في الجامعات التي يجب تسليط الضوء عليها إعلامياً.

يُذكر إلى أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) هو مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.





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