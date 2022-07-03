جيش الاحتلال: هكذا نفذت حماس عشرات المحاولات لاختراق هواتف الجنود

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد وإحباط عشرات المحاولات من قبل حركة حماس، لاختراق هواتف الجنود.





ووفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، فإن المحاولات جاءت من خلال حسابات مزيفة على (تلغرام) والشبكات الاجتماعية، تحتوي صور فتيات مغرية يُعرّفن على أنهن إسرائيليات من أجل إقناع الجنود بتنزيل تطبيق لعبة حتى يتمكنوا من السيطرة الكاملة على الهاتف.





وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك المزيد من المحاولات من من قبل حركة حماس، بهدف جمع المعلومات الاستخبارية.

رام الله - دنيا الوطن