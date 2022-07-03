توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

وتتعرض العاصمة العراقية، بغداد، إلى عاصفة ترابية حيث غطى الغبار الكثيف سماء المدينة.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية أن بغداد تشهد طقسا حارا وصلت فيه الحرارة إلى 45 درجة مئوية، فضلا عن هبوب رياح نشطة تسبب تصاعد الغبار في بعض الأماكن.





رام الله - دنيا الوطنأعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة في المطار طيلة ساعات اليوم، وجاء ذلك إثر العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة العراقية.ونشر مطار بغداد الدولي بيان على صفحته بموقع (فيسبوك) قال فيه: "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد ، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450م". وفق موقع (سكاي نيوز)