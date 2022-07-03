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لبنان: وزير الخارجية يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في أيلول

لبنان: وزير الخارجية يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في أيلول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقّع وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل في مسألة ترسيم الحدود البحرية في شهر أيلول/ سبتمبر القادم.

وقال بو حبيب، إن "المعلومات الواردة من الأمريكيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية". وفق وسائل إعلام لبنانية.

وحول الاجتماعات على مستوى وزراء خارجية الدول العربية والممثلين عنهم، أفاد وزير الخارجية اللبناني أنه "لم تقاطع أي دولة عربية المشاورات التي حصلت في بيروت في الأيام الماضية"، لافتا إلى أن "بعض الوزراء انشغلوا وكل الدول تمثلت في هذا اللقاء".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة كانت متجهة نحو منصة غاز تابعة لها في منطقة متنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن حزب الله عن إطلاق ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية.

وأضاف الحزب في بيان أن المهمة المطلوبة أنجزت وأن الرسالة وصلت، حسب تعبيره.

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