عاجل

  • (القناة 12) الإسرائيلية: الجيش رصد عشرات المحاولات من (حماس) لاختراق هواتف جنود بهدف جمع معلومات استخباراتية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات بمدينة رام الله شمال القدس، طالت 11 مواطناً.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل كلاً من : عباس عبد الحكيم حماد(35عاماً)، ومحمود بشير حماد، وثلجي مجدي عواد (18عاماً)، ومحمد ضرار حامد (17عاماً)، وسامر علي حامد (40عاماً)، من بلدة سلواد، والمواطن سليمان قطش من بلدة عين يبرود، وجاء ذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات اعتقلت أربعة مواطنين من قرية النبي صالح، وهم: قصي محمود التميمي(20عاماً)، وأحمد محمد التميمي، وصهيب سميح التميمي (19 عاماً)، وعبادة ناصر التميمي(20عاماً).

وبينت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الحافظ دار عياش، من كفر مالك على معبر الكرامة.

أخبار ذات صلة

رئيس نقابة محطات الوقود بالضفة: الساعات القدمة ستشهد انفراجة بمحطات تعبئة البنزين

رئيس نقابة محطات الوقود بالضفة: الساعات القدمة ستشهد انفراجة بمحطات تعبئة البنزين

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

فصيل فلسطيني يحذر من خطورة الارتفاع غير المسبوق للأسعار في القطاع

فصيل فلسطيني يحذر من خطورة الارتفاع غير المسبوق للأسعار في القطاع

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر

"العربية الفلسطينية" تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر

&#34;النضال الشعبي&#34;: استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

"النضال الشعبي": استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

نادي الأسير: الأسيرة فرج الله واجهت إهمالًا طبيًا متعمدًا

نادي الأسير: الأسيرة فرج الله واجهت إهمالًا طبيًا متعمدًا

غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة

غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة الاحتلال بشأن جثمان الشهيدة سعدية فرج الله

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة الاحتلال بشأن جثمان الشهيدة سعدية فرج الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر

"العربية الفلسطينية" تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر

&#34;النضال الشعبي&#34;: استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

"النضال الشعبي": استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة

غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الأردني في لبنان

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الأردني في لبنان

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

الطقس في فلسطين: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

الطقس في فلسطين: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

&#34;تجمع أسر الشهداء&#34;: ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

"تجمع أسر الشهداء": ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

منوعات

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

عربي

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه