قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من رام الله

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات بمدينة رام الله شمال القدس، طالت 11 مواطناً.





وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل كلاً من : عباس عبد الحكيم حماد(35عاماً)، ومحمود بشير حماد، وثلجي مجدي عواد (18عاماً)، ومحمد ضرار حامد (17عاماً)، وسامر علي حامد (40عاماً)، من بلدة سلواد، والمواطن سليمان قطش من بلدة عين يبرود، وجاء ذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.





وأشارت المصادر، إلى أن القوات اعتقلت أربعة مواطنين من قرية النبي صالح، وهم: قصي محمود التميمي(20عاماً)، وأحمد محمد التميمي، وصهيب سميح التميمي (19 عاماً)، وعبادة ناصر التميمي(20عاماً).





وبينت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الحافظ دار عياش، من كفر مالك على معبر الكرامة.

رام الله - دنيا الوطن