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مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة
حريق السلام في مصر
رام الله - دنيا الوطن
شبّ حريق ضخم داخل مصنع مواد كيمياوية في منطقة السلام، ليلة السبت، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء في محاولة لإخماده.

وتوجه رجال الحماية المدنية بـثماني سيارات إطفاء لمحاولة إخماد إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق. وفق موقع (اليوم السابع).

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات .

ولم تشر وسائل الإعلام المصرية حتى الآن إلى وقوع إصابات بشرية جرء الحريق.

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