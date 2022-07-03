فصيل فلسطيني يحذر من خطورة الارتفاع غير المسبوق للأسعار في القطاع

رام الله - دنيا الوطنحذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، من خطورة الارتفاع غير المسبوق للأسعار في قطاع غزة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا نتيجة استمرار الانقسام و الحصار الظالم على القطاع.وطالب احمد أبو ضلفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة خلال اجتماع موسع لقيادة فرع غزة بضرورة دعم السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين من خلال الإعفاء الضريبي وتخفيض الرسوم الجمركية ومراقبة أسعارها، مع ضرورة فرض إجراءات صارمة وعقابية من الجهات المسؤولة تجاه التجار والشركات الاحتكارية والتي تزيد من معاناة شعبنا.وأكد أبو ضلفة على أن قطاع غزة والذى يواجه واقعاً مأساوياً، يتطلب جهداً أكبر لوقف التدهور المريع في كافة مناحي الحياة، من خلال اقرار سياسات وطنية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعزز صمودهم وتلبي احتياجاتهم المعيشية.وشددت الجبهة على ضرورة فتح حوار مجتمعى لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.