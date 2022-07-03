"العربية الفلسطينية" تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر





وأكدت أن هذه الجريمة تستوجب من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والYنسانية وخاصة الصليب الأحمر الدولي بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقيام بواجباتهم المنوط بها اتجاه الأسرى، والعمل على تقديم الاحتلال للمحاكم الدولية لارتكابه جرائم متواصلة بحق شعبنا وأسرانا الأبطال، واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والمخالفة لأدنى القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية ولقواعد القانون الدولي المتعلقة بقواعد معاملة الاسرى.



وتوجهت الجبهة بعظيم التحية إلى روح الشهيدة الأسيرة/ سعدية مطر، والى أرواح كافة شهداء شعبنا وحركتنا الأسيرة، متوجهة بأصدق مشاعر المواساة والعزاء لذويها ولمحبيها، والى أسرانا البواسل مؤكدة لهم ان ليل الظلم زائل وان فجر الحرية آت لا محالة.



رام الله - دنيا الوطنادانت الجبهة العربية الفلسطينية جريمة استشهاد الأسيرة سعدية مطر ( 68 عاماً ) داخل معتقلات الاحتلال، محملة الاحتلال المسؤولية عن مواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى المرضى، موضحة أن الأسيرة مطر هي أكبر الأسيرات سناً في سجون الاحتلال، وكانت قد اعتقلت في سجن الدامون بعدما اعتدى عليها مستوطنو وجنود الاحتلال بالضرب بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 2021.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، إن استشهاد الأسيرة سعدية مطر يعد جريمة تضاف الى مسلسل الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا الميامين، ويكشف السلوك العنصري المتغول في التعامل مع أسرانا المرضى مما يؤكد حجم الجريمة المتعمدة في الإهمال الطبي داخل السجون بحق الأسرى المرضى