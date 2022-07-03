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شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

"النضال الشعبي": استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي
الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله
رام الله - دنيا الوطن
قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ارتقاء الاسيرة عدية مطر ٦٨ عاماً، من اذنا قضاء الخليل شهيدة في سجن الدامون أثناء تواجدها في ساحة الفورة، صباح أمس السبت وهي معتقلة منذ تاريخ ١٨/١٢/٢٠٢١، وأكبر الأسيرات سناً وهي أم لثمانية أبناء، جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال الذي ينتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى.

وحملت  حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهادها، معتبرة ذلك يأتي في سياق الجرائم العنصرية بحق أسرانا وأسيراتنا،  مشيرة أن هذا الامر في غاية الخطورة وعلى مؤسسات حقوق الانسان التدخل الفوري ، محذرة من تكرار هذه الجريمة.

وطالبت كافة الجهات الحقوقية ومنظمات الصليب الأحمر وحقوق الانسان وأنصار السجين ووزارة شؤون الاسرى ونادي الأسير وكل المؤسسات المعنية وذات الصلة، إلى تحمل المسؤولية والقيام بواجباتها لفضح سياسات الموت البطيء والعزل الانفرادي والتعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والحرمان من النوم والحرمان من الزيارة التي تنتهجها ادارة سجون الاحتلال ضد الاسرى والاسيرات.

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