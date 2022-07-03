دولي

الولايات المتحدة تقرر إلغاء مئات الرحلات الجوية لوجود نقص في طواقمها

الولايات المتحدة تقرر إلغاء مئات الرحلات الجوية لوجود نقص في طواقمها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ألغت شركات الطيران الأمريكية، اليوم الأحد، مئات الرحلات التي كانت تخطط للسفر في عطلة العيد الوطني في الرابع من يوليو/ تموز بسبب النقص في طواقمها.

وقد اضطر عدد من الأميركيين إلى تعديل مشاريعهم بعد إعلان شركات الطيران قرار إلغاء الرحلات. وفق موقع (سكاي نيوز)

والسبت، ألغيت نحو 600 رحلة فيما تأخرت أكثر من 2200، وفق الموقع الإلكتروني (فلايتاوار) المتخصص في تتبع حركة الرحلات الجوية.

والجمعة كان الوضع صعبا أيضا، إذ أعلن الموقع أنه رصد إلغاء 587 رحلة من إجمالي بلغ 3060 رحلة ملغاة في العالم وتأخير نحو ثمانية آلاف أخرى.

وأصبحت هذه المشاكل تعترض المسافرين الأميركيين بشكل متزايد، إذ تعمل شركات الطيران الأميركية بعديد طواقم أقل بنسبة 15 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وتواجه صعوبات في التعامل مع عودة الإقبال الكبير للمسافرين على الرحلات الجوية.

وتؤكد شركات الطيران أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة، وتعزز حملاتها لتوظيف طيارين وأفراد طواقم، علما بأن عدد المقاعد المتاحة للمسافرين تقلّص بسبب تدابير احتواء "كوفيد-19".

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