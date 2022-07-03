عربي

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، كل الأطراف المعنية إلى "الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار في ليبيا".

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك"، في وقت متأخر من مساء السبت.

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد ذكر البيان: "يتابع الأمين العام بقلق التظاهرات التي خرجت في عدة مدن بليبيا، منها طرابلس وطبرق وبنغازي، في الأول من يوليو/ تموز الجاري".

وأضاف: "اعترافًا بالحق في التظاهر السلمي، يدعو الأمين العام المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، وقوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وتابع: "كما يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار".

وحثّ غوتيرش "الأطراف الليبية على التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر الذي يعمق الانقسامات ويؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد".

وأكد الأمين العام أن "الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مستعدون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي بإجراء الانتخابات على أساس دستوري ثابت في أقرب وقت ممكن".

وأوضح البيان أن "الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة وجنيف برعاية الأمم المتحدة قد حققت تقدما كبيرا ينبغي البناء عليه".

والجمعة، اقتحم محتجون مقر البرلمان في طبرق (شرق)، ضمن احتجاجات شهدتها عدة مدن ليبية، للمطالبة بحل المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات.

وعلى إثر ذلك، أعلن المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب، أنه "تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي".

وذكر أنه "في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون".

وتعيش ليبيا الغنية بالنفط، انقساما سياسيا وصراعا على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/ آذار الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.

أخبار ذات صلة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

ليبيا: منظمو مظاهرات &#34;جمعة الغضب&#34; يلوحون بالعصيان المدني

ليبيا: منظمو مظاهرات "جمعة الغضب" يلوحون بالعصيان المدني

سوريا: إصابة مدنيين اثنين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي جنوب طرطوس

سوريا: إصابة مدنيين اثنين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي جنوب طرطوس

الصحة العراقية: 226 إصابة بالحمى النزفية من ضمنها 36 وفاة

الصحة العراقية: 226 إصابة بالحمى النزفية من ضمنها 36 وفاة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

فلسطين تختتم مشاركتها في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم 2022 في باريس

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر

"العربية الفلسطينية" تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة استشهاد الأسيرة مطر

&#34;النضال الشعبي&#34;: استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

"النضال الشعبي": استشهاد الأسيرة عدية مطر شهيدة بسجن الدامون جريمة بشعة ارتكبت بقرار سياسي

غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة

غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الأردني في لبنان

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الأردني في لبنان

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

الطقس في فلسطين: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

الطقس في فلسطين: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

&#34;تجمع أسر الشهداء&#34;: ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

"تجمع أسر الشهداء": ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

منوعات

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

عربي

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه