غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة





رام الله - دنيا الوطنفي سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع غزة، تم اجراء عملية جراحية معقدة على الشرايين السباتية، باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة، ووضع أنبوب في أغشية العمود الفقري، كي يتم تخدير المنطقة التي ستُجرى فيها العملية الجراحية.وهذا الأنبوب الرفيع في هذه المنطقة الحساسة في الرقبة يستخدم لإعطاء المخدر طول فترة العملية وبعد العملية، أي أن المريض يكون صاحياً وواعياً ولا يحس بأي ألم وهذا يساعد في استقرار العمليات الحيوية وعدم تذبذب قراءات ضغط الدم أثناء العملية.ويلزم في تخدير هذه العمليات مراقبة حثيثة ومعقدة للعلامات الحيوية وبالذات ضغط الدم وضغط الوريد المركزي بطريقة مستمرة مع النبض.وهذه العملية يتم اجراؤها للمرة الأولى في فلسطين، التي يتم استخدام فيها هذه التقنية لتخدير هذه العملية المعقدة، والتي كان لها الدور في استقرار العلامات الحيوية بعدم حدوث جلطات أثناء وبعد العملية.وقال الدكتور وليد الصالحي، استشاري التخدير والعناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي، أن هذا التخدير يجرى للحالات الحرجة التي لا يمكن إجراء التخدير الكلي لها، لمريض يبلغ من العمر ٦٢ عام.وبذلك أجرى الطاقم الجراحي للشرايين السباتية برئاسة الدكتور محمد كلوب بروفسور أكاديمية العلوم الطبية الروسيةـ استشاري أول، عملية جراحية معقدة على الشرايين السباتية تم فيها استخدام الشريان المؤقت لتفادي الجلطات الدماغية، وتم زراعة رقعة وريدية بعد إزالة التضيق من الشريان السباتي العميق الأيمن.وسبق أن أجرى المريض عملية جراحية على الناحية اليسرى في الشرايين السباتية قبل عدة أشهر لنفس السبب.وأجرى الطاقم الطبي العملية بشكل عاجل جدا خلال الـ٢٤ ساعة الأولى من حدوث الجلطة في الدماغ، حيث كانت عابرة، وكان المريض تحت النظر ويتحدث مع الجميع لحظة اجراء العملية.وخرج المريض من قسم العمليات إلى العناية المركزة ليوم واحد فقط ومنها إلى قسم جراحة الأوعية الدموية.ويتمتع المريض الان بصحة جيدة وقوة عضلية ممتازة، وأثنى البروفسور كلوب على هذا الإجراء الكبير والجريء للدكتور وليد الصالحي وكل من ساعده في عمل هذا النوع من التخدير، كما وشكر الدكتور كلوب كل من ساعده في هذه العملية، أخصائي جراحة الأوعية الدموية الدكتور أسامة شحيبر، والدكتور عمرو الجدبة وكل طواقم التمريض المساعدة.ووجه الدكتور كلوب الشكر لإدارة مستشفى غزة الأوروبي على سرعة تفاعلهم مع الطاقم الجراحي، لتقديم أفضل خدمة لهؤلاء المرضى.