شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة الاحتلال بشأن جثمان الشهيدة سعدية فرج الله

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة الاحتلال بشأن جثمان الشهيدة سعدية فرج الله
الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد، عبر طاقمها القانوني ممثلاً بالأستاذ كريم عجوة، طلباً "لمحكمة صلح حيفا"، من أجل تشريح جثمان الأسيرة الشهيدة سعدية مطر فرج الله،  بمشاركة طبيب فلسطيني للوقوف على الأسباب التي أدت لاستشهادها.

وبينت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الطلب المقدم تضمن فتح تحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الأسيرة فرج الله، كذلك المطالبة بتسليم جثمانها لذويها.

وأضافت أن جثمان الشهيدة فرج الله  نُقل يوم أمس من معتقل (الدامون) إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير"، وبانتظار تحديد موعد للجلسة للبدء بالتشريح.

جدير ذكره أن الأسيرة فرج الله استشهدت يوم أمس داخل معتقل "الدامون"، عن عمر يناهز (68 عاماً) وهي من بلدة إذنا قضاء الخليل، وكان جيش الاحتلال قد اعتقلها بتاريخ 18/12/2021 بعد الاعتداء عليها بالضرب قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهي أم لثمانية أبناء، ولا زالت موقوفة حتى الآن.

وباستشهاد فرج الله يرتفع أعداد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 300 شهيد ارتقوا داخل سجون الاحتلال.

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