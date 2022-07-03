المرور: إصابتان في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأحد، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت إن ثمانية حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها إصابتان، متوسطة، وطفيفة.



فيما أوضحت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 13 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.





رام الله - دنيا الوطن