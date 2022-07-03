شؤون فلسطينية

المرور: إصابتان في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور: إصابتان في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
حوادث السير - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأحد، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن ثمانية حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها إصابتان، متوسطة، وطفيفة.

فيما أوضحت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 13 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

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