عربي

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه
قيس سعيّد - الرئيس التونسي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، إن نسخة الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيّد هذا الأسبوع خطيرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.

وانتقد بلعيد الذي عيّنه سعيّد من أجل "صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة" النسخة النهائية التي نشرها الرئيس التونسي.

وأضاف بلعيد أن "الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام ديكتاتوري".

ولم يعلق سعيّد على الدستور منذ نشره الخميس في الجريدة الرسمية التونسية، وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.

ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح سعيّد سلطات مطلقة، وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الجاري.

وأزال سعيد في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه، وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون بعد احتجاجات 2011.

وقال بلعيد إن أحد فصول الدستور يتضمن "الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته"، وأضاف أن الدستور "تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة".

وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء "مجلس أقاليم" جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.

كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها، علما أنه بموجب الدستور الجديد يعين سعيّد القضاة.

أخبار ذات صلة

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

ليبيا: منظمو مظاهرات &#34;جمعة الغضب&#34; يلوحون بالعصيان المدني

ليبيا: منظمو مظاهرات "جمعة الغضب" يلوحون بالعصيان المدني

سوريا: إصابة مدنيين اثنين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي جنوب طرطوس

سوريا: إصابة مدنيين اثنين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي جنوب طرطوس

الصحة العراقية: 226 إصابة بالحمى النزفية من ضمنها 36 وفاة

الصحة العراقية: 226 إصابة بالحمى النزفية من ضمنها 36 وفاة

الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن

الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن

زعيم (طالبان) يحضر تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية

زعيم (طالبان) يحضر تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة

غزة: إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام التخدير الجزئي في العمود الفقري في الرقبة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

&#34;تجمع أسر الشهداء&#34;: ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

"تجمع أسر الشهداء": ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

النائب العام: السماح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف الذي قتل أبوعاقلة

النائب العام: السماح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف الذي قتل أبوعاقلة

تعديل ساعات السفر عبر معبر الكرامة

تعديل ساعات السفر عبر معبر الكرامة

التعليم بغزة تتحدث عن تفاصيل عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة

التعليم بغزة تتحدث عن تفاصيل عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة

إصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بجنين

إصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بجنين

إعلام الاحتلال يزعم: توقعات بأنه تسلم السلطة الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لأمريكا

إعلام الاحتلال يزعم: توقعات بأنه تسلم السلطة الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لأمريكا

منوعات

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رحيل الفنان اللبناني بيير شمعون عن عمر 83 عاماً

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

رسمياً..نسرين طافش عروس 2022

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

عربي

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

غوتيرش يدعو إلى عدم تقويض استقرار ليبيا

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه

لجنة الدستور بتونس: سعيّد غيّر المقترح الذي قدّمناه

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات