صحيفة إسرائيلية: إرسال الطائرات المسيّرة بيان نوايا من (حزب الله) بتهديد منصة الغاز

وكان (حزب الله) اللبناني، أصدر بياناً مساء السبت، حول قيامه بإرسال ثلاث طائرات مسيّرة نحو حقل غاز "كاريش" في البحر الأبيض المتوسط.





وقال (حزب الله): "قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية".





وتابع: "وقد أنجزت ‏المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر إلا من عند الله العزيز ‏الجبار".‏





وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أكدت أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة، فوق البحر المتوسط بالقرب من منصة الغاز "كاريش".



