دولي

صحيفة إسرائيلية: إرسال الطائرات المسيّرة بيان نوايا من (حزب الله) بتهديد منصة الغاز

صحيفة إسرائيلية: إرسال الطائرات المسيّرة بيان نوايا من (حزب الله) بتهديد منصة الغاز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم الأحد، إن إرسال الطائرات المسيّرة، هو "بيان نوايا من قبل (حزب الله) بتهديد منصة الغاز".

وأضافت: بأنه "يمكن الافتراض أنه من خلال تسلل الطائرات المسيّرة، كان (حزب الله) يعتزم إرسال رسالة تهديد إلى إسرائيل، أو "أنه أراد لاحقًا نشر صور تظهر قدرته على إلحاق الضرر".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن (حزب الله) "يحاول تقويض السيادة الإسرائيلية بشتى الطرق على الأرض وفي الجو والبحر"، على حد تعبيره.

وأضاف الجيش، بأن "المياه الاقتصادية جزء من إسرائيل وليست منطقة نزاع ولا نقاش بشأنها"، مشيراً إلى أن "اعتراض مسيّرات (حزب الله) هو نجاح عملياتي هائل لنا، وفشل لنصر الله".

وتابع: "إنهم يحاولون تقويض سيادتنا، ولا ينجحون، أقترح أن يجري نصر الله تحقيقا في أحداث يوم السبت".

وكان (حزب الله) اللبناني، أصدر بياناً مساء السبت، حول قيامه بإرسال ثلاث طائرات مسيّرة نحو حقل غاز "كاريش" في البحر الأبيض المتوسط. 

وقال (حزب الله): "قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية".

وتابع: "وقد أنجزت ‏المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر إلا من عند الله العزيز ‏الجبار".‏

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أكدت أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة، فوق البحر المتوسط بالقرب من منصة الغاز "كاريش".

وأضافت الصحيفة، أنه تم اعتراض إحدى الطائرات بواسطة طائرة مقاتلة، وطائرتان أخريان بصاروخ (باراك) أطلق من سفينة صواريخ. 

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