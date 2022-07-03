دولي

بايدين يوجّه رسالة "عاجلة" إلى أصحاب محطات الوقود بأمريكا

بايدين يوجّه رسالة "عاجلة" إلى أصحاب محطات الوقود بأمريكا
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
نشر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، اليوم الأحد، رسالة إلى أصحاب محطات الوقود، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بالبلاد، حيث وصلت إلى مستويات قياسية.

وقال بايدن في تغريدته: "رسالتي إلى الشركات التي تريد محطات الوقود وتحدد الأسعار عند المضخة.. هذا وقت حرب وخطر عالمي". وفق موقع (سكاي نيوز)

وأضاف: "خفضوا الأسعار التي تفرضونه في المضخة، ليعكس التكلفة التي تدفعونها لقاء هذا المنتج.. افعلو ذلك الآن".

وجاءت تغريدة بايدن بينما ارتفع سعر لتر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.82 دولار في الأسابيع الأخيرة، ووصل سعر اللتر في ولاية كاليفورنيا إلى 6.25 دولار، مقارنة بنحو 3 دولارات قبل نحو عام.

ويقول الرئيس الأميركي إنه يبذل جهودا كبير في محاولة كبح التضخم في الأسعار، هو الأعلى منذ نحو 40 عاما ويقدر بأكثر من 8 في المئة، لكن جهود بايدن لم يؤد إلى تغيير حقيقي.

واقترح بايدن تعليق ضريبة فيدرالية على الوقود لمدة 3 أشهر، لتخفيف الأسعار، لكن قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية قالت إن هذا الأمر لن يحدث فرقا كبيرا، فهي أقل من 4 بالمئة من سعر لتر البنزين الواحد.

ويؤكد البيت الأبيض أن السبب في ارتفاع أسعار الوقود هو الحرب الروسية الأوكرانية.

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