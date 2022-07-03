شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الأردني في لبنان

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الأردني في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية رياض المالكي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على هامش الاجتماع الوزاري العربي التشاوري في بيروت.

وأشاد المالكي بجهود المملكة التي يقودها الملك عبد الله الثاني والدور الأردني الفاعل في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبالتنسيق العالي على مستوى القيادتين لدعم الحقوق الفلسطينية.

وأكد الصفدي أن المملكة ستظل تكرس كل طاقاتها ومن اجل حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها أولوية رئيسية للوصي عليها الملك عبد الله.

واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور في جهود البلدين الشقيقين للتصدي للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض العملية السلمية، والتواصل مع المجتمع الدولي لبلورة موقف دولي فاعل في مواجهة هذه الممارسات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق حل الدولتين.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الفلسطيني: سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، ومساعد للوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والسفير المناوب للمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك

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