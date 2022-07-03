بالرغم من تصريح الاحتلال.. النائب العام يؤكد وجود ضمانات بشأن الرصاصة التي قتلت أبوعاقلة

قال النائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، أنه تم الحصول على ضمانات من المنسق الأمريكي، أن أعمال الخبرة على الرصاصة التي قتلت بها الصحفية شيرين أبو عاقلة في السفارة الأمريكية في القدس ستجري فقط من الجانب الأمريكي.



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن فريق الخبراء الأمريكي هو فقط من سيقوم بأعمال الخبرة على هذه الرصاصة والاطّلاع عليها، ولن يتم مشاركة هذه الأعمال مع الجانب الإسرائيلي.



يأتي هذا التصريح في وقت كشف فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الأحد، بأن الإسرائيليين سيفحصون بحضور أمريكي الرصاصة التي قتلت مراسلة قناة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة.



وأضاف في تصريح لإذاعة (الجيش): "إذا قتلناها فإننا سنتحمل المسؤولية وسنأسف لذلك".





في السياق، علمت صحيفة (إسرائيل اليوم)، أن "النظام السياسي-الأمني يأخذ ​​في الحسبان احتمال أن تكون الرصاصة التي سيتم فحصها حول قضية شيرين أبو عاقلة هي إسرائيلية بالفعل، لكن لا يمكن القطع بأن أبو عاقلة قتلت منها".



وكان النائب العام، قال أمس السبت، إنه لن يتم تسليم المقذوف الذي قتلت به الصحفية أبو عاقلة، للجانب الإسرائيلي.



وأضاف الخطيب في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأنه تمت الموافقة من جهات الاختصاص في دولة فلسطين على السماح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف وتم تسليمه لهم من أجل القيام بذلك، من قبل خبراء من أميركا حضروا لهذه الغاية.



وشدد النائب العام على أنه تم منذ اليوم لاغتيال الصحفية أبو عاقلة رحبنا بمشاركة أي جهات دولية من أجل المساعدة في اجراء التحقيقات المهنية لمساعدتنا لتأكيد الحقيقة التي توصلنا اليها في استشهاد أبو عاقلة.



وأكد النائب العام، "أننا على ثقة ويقين بتحقيقاتنا التي قمنا بها والنتائج التي توصلنا إليها".



واستشهدت أبو عاقلة في 11 من آيار/مايو الماضي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية.



ويرفض جيش الاحتلال حتى اللحظة، بتحمل مسؤولية استشهاد أبو عاقلة.

رام الله - دنيا الوطن