جيش الاحتلال: لا مجال لإبرام صفقة أسرى بدون أن تشمل هذا الشيء

رام الله - دنيا الوطنقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لا مجال بالنسبة لإسرائيل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بدون تشمل الجنديين الأسيرين لدى فصائل المقاومة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، العميد ران كوخاف، في تصريح لإذاعة (103fm) الإسرائيلية: "بالنسبة لنا، لا مجال لإبرام صفقة أسرى مع حماس، بدون أن تشمل أورون شاؤول وهدار غولدين".وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نشرت الأسبوع الماضي مقطع فيديو، يظهر أحد الأسرى الأربعة المأسورين لدى فصائل المقاومة في القطاع، وهو هشام السيد، يعاني من وضعي صحي صعب للغاية.يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، تحتجز أربعة أسرى إسرائيليين اثنان من من جيش الاحتلال، أورون شاؤول وهدار غولدين"، تم أسرهما خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بأنهما على قيد الحياة، أما الاثنان الآخران فقد دخلا قطاع غزة في ظروف غامضة.