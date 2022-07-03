عاجل

  • جيش الاحتلال: سنفحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة بحضور أمريكي فإذا قتلناها فإننا سنتحمل المسؤولية وسنأسف لذلك

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: لا مجال لإبرام صفقة أسرى بدون أن تشمل هذا الشيء

جيش الاحتلال: لا مجال لإبرام صفقة أسرى بدون أن تشمل هذا الشيء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لا مجال بالنسبة لإسرائيل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بدون تشمل الجنديين الأسيرين لدى فصائل المقاومة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، العميد ران كوخاف، في تصريح لإذاعة (103fm) الإسرائيلية: "بالنسبة لنا، لا مجال لإبرام صفقة أسرى مع حماس، بدون أن تشمل أورون شاؤول وهدار غولدين".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نشرت الأسبوع الماضي مقطع فيديو، يظهر أحد الأسرى الأربعة المأسورين لدى فصائل المقاومة في القطاع، وهو هشام السيد، يعاني من وضعي صحي صعب للغاية.

يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، تحتجز أربعة أسرى إسرائيليين اثنان من من جيش الاحتلال، أورون شاؤول وهدار غولدين"، تم أسرهما خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بأنهما على قيد الحياة، أما الاثنان الآخران فقد دخلا قطاع غزة في ظروف غامضة.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال: سنفحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة بحضور أمريكي

جيش الاحتلال: سنفحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة بحضور أمريكي

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

كيف يبدو سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الأحد؟

كيف يبدو سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الأحد؟

الطقس في فلسطين: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

الطقس في فلسطين: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

&#34;تجمع أسر الشهداء&#34;: ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

"تجمع أسر الشهداء": ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

النائب العام: السماح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف الذي قتل أبوعاقلة

النائب العام: السماح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف الذي قتل أبوعاقلة

تعديل ساعات السفر عبر معبر الكرامة

تعديل ساعات السفر عبر معبر الكرامة

التعليم بغزة تتحدث عن تفاصيل عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة

التعليم بغزة تتحدث عن تفاصيل عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;تجمع أسر الشهداء&#34;: ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

"تجمع أسر الشهداء": ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

تعديل ساعات السفر عبر معبر الكرامة

تعديل ساعات السفر عبر معبر الكرامة

إصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بجنين

إصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بجنين

(كشف جديد): الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

(كشف جديد): الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر رفح

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر رفح

الداخلية بغزة تصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; حول شهادة فحص (كورونا)

الداخلية بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" حول شهادة فحص (كورونا)

البرلمان العربي يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

البرلمان العربي يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة

الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة

منوعات

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

لن تصدّق كيف أصبحت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ بعد عملية التكميم

لن تصدّق كيف أصبحت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ بعد عملية التكميم

إطلالة جريئة جداً..أول ظهور للفنانة كاريس بشار بعد أزمتها مع سلاف فواخرجي

إطلالة جريئة جداً..أول ظهور للفنانة كاريس بشار بعد أزمتها مع سلاف فواخرجي

فيلم (كيرة والجن) يحقّق إيرادات خيالية في أول يوم عرض له

فيلم (كيرة والجن) يحقّق إيرادات خيالية في أول يوم عرض له

الراقصة لورديانا في موقف محرج..والسبب سعد لمجرد

الراقصة لورديانا في موقف محرج..والسبب سعد لمجرد

أدهم نابلسي في أحدث ظهور..هل عاد للغناء؟

أدهم نابلسي في أحدث ظهور..هل عاد للغناء؟

عربي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

ليبيا: منظمو مظاهرات &#34;جمعة الغضب&#34; يلوحون بالعصيان المدني

ليبيا: منظمو مظاهرات "جمعة الغضب" يلوحون بالعصيان المدني

سوريا: إصابة مدنيين اثنين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي جنوب طرطوس

سوريا: إصابة مدنيين اثنين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي جنوب طرطوس