برئاسة لابيد.. حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية تعقد أول اجتماع لها اليوم





وينوي لابيد عقد لقاءات شخصية مع كل وزرائه ويبدأ اليوم مع وزير الجيش بيني غانتس ووزير الصحة، هوروفيتس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).







وكان لابيد قد القى امس خطابا متلفزا دعا فيه الى رص صفوف الجمهور، مؤكداً الاختلاف ليس بالأمر السيء طالما أنه لا يمس المتانة الداخلية والاستقرار السلطوي.

وشدد رئيس حكومة الاحتلال على أهمية سيادة القانون. وقد انتقل الليلة الماضية رئيس حكومة الاحتلال، وزوجته من منزلهما في تل أبيب للسكن في الشقة السكنية التي يستخدمها الحراس الأمنيون في مجمع المسكن الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بالفور في القدس.

رام الله - دنيا الوطنيعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل، يائير لابيد، أول جلسة لحكومته، قبل أن يقوم بزيارة خاطفة لفرنسا للقاء الرئيس، إيمانويل ماكرون.