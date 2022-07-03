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الطقس في فلسطين: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

الطقس في فلسطين: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية  المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 30-20 30-20 بيت لحم 30-20 30-20 30-20
رام الله والبيرة 29-19 29-19 29-19 طولكرم 32-22 32-22 32-22
نابلس 31-20 31-20 31-20 قلقيلية 32-22 32-22 32-22
جنين 33-22 33-22 33-22 سلفيت 30-20 30-20 30-20
طوباس 34-23 34-23 34-23 روابي 31-20 31-20 31-20
الخليل 29-19 29-19 29-19 غزه 31-24 31-24 31-24
أريحا 38-26 38-26 38-26 خانيونس 31-24 31-24 31-24
الأغوار الشمالية 36-24 36-24 36-24 رفح 32-23 32-23 32-23

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